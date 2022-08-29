Во временно оккупированном Мелитополе раздались четыре взрыва: над городом поднимается дым (фото, видео)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в понедельник, 29 августа, прогремели четыре взрыва.
После этого над городом виден черный дым.
Об этом сообщает "РИА Мелитополь".
Местные жители сообщают, что ориентировочно в 17:10 29 августа они слышали мощные взрывы в городе. После этого там был виден черный дым.
По предварительным данным, взрывы прогремели в северной части Мелитополя.
Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил взрывы в городе. Он сообщил, что это произошло на выезде из Мелитополя. "Только что: 4 мощных взрыва в районе северного выезда из Мелитополя. Собираем подробную информацию о потерях врага", - написал Федоров.
Напомним, в Мелитополе взорвали одну из самых больших баз оккупантов.
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