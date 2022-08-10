Во временно оккупированном Мелитополе раздались мощные взрывы: пылает здание МВД

Захватчики заявляют, что якобы "сработала" ПВО, однако поспешили перекрыть одну из улиц в городе.

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

По данным издания, местные жители слышали два мощных взрыва. Особенно громко было в центре города по улице Героев Украины. Там захватчики организовали фейковую "автоинспекцию". Также там, по предварительным данным, размещалась база захватчиков.

Издание со ссылкой на местных жителей утверждает, что у оккупантов началась паника и они перекрыли улицу, ведущую к помещению фейковой "автоинспекции". Из самого помещения йдет густой дым.

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил взрывы в Мелитополе.

"Пока зафиксирован громкий взрыв, который слышали во всех районах. По предварительной информации горит здание сервисного центра МВД вблизи гипермаркета "Эпицентр", которое захватили рашисты. Оккупанты с пафосом открыли там свой очередной псевдо орган по выдаче фейковых документов на авто. Даже успели сделать ремонт. К счастью, их планы буквально взорваны", — сообщил Федоров.

Напомним, военный эксперт пояснил, что система противовоздушной обороны Российской Федерации в Крыму слишком старая. Она не может срабатывать против современных ракетных систем, которые на сегодняшний день использует ВСУ.

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