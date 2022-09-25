Во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы: в городе много дыма (фото, видео)

Во временно оккупированном Мелитополе 25 сентября прогремели мощные взрывы.
Местные жители на месте "прилетов" заметили сильный дым.
Об этом сообщает издание "РИА-Мелитополь".
Взрывы в оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались 25 сентября в 17:33. Местные жители слышали несколько громких взрывов.
После этого в одном из районов города люди заметили сильный дым. Пока официально неизвестно, что стало причинами взрывов и задымления.
Напомним, во временно оккупированном Херсоне 25 сентября раздались взрывы. После мощных взрывов местные жители увидели дым в районе Антоновского автомобильного моста.
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