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Во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы: в городе много дыма (фото, видео)

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Во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы: в городе много дыма (фото, видео)

Фото: Риа Мелитополь

Во временно оккупированном Мелитополе 25 сентября прогремели мощные взрывы.

Местные жители на месте "прилетов" заметили сильный дым.

Об этом сообщает издание "РИА-Мелитополь".

Взрывы в оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались 25 сентября в 17:33. Местные жители слышали несколько громких взрывов.

После этого в одном из районов города люди заметили сильный дым. Пока официально неизвестно, что стало причинами взрывов и задымления.

Напомним, во временно оккупированном Херсоне 25 сентября раздались взрывы. После мощных взрывов местные жители увидели дым в районе Антоновского автомобильного моста.

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