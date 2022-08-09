Во временно оккупированном Мелитополе раздалось 10 мощных взрывов: подробности

Во временно оккупированном Мелитополе ночью, 8 августа, раздалось 10 мощных взрывов.
После этого местные жители заметили передвижение российской техники по городу.
Об этом сообщает "РИА Мелитополь" и городской голова Иван Федоров.
Издание со ссылкой на местных жителей сообщает, что в 22:05 раздались первые взрывы. Впоследствии были и другие. Из-за мощных взрывов у российских оккупантов началась паника, на улицах города заметили движение военных грузовиков.
Информацию об этом также подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Очередной вечер для российских военных перестает быть спокойным. В западной части Мелитополя слышно уже около 10 мощных взрывов. Верим в ВСУ и ждем хороших новостей для украинцев и сокрушительных для рашистов", — написал Федоров.
Напомним, в ночь на 8 августа во временно оккупированном Мелитополе также слышали звуки взрывов.
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