Во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв: фото

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в субботу, 24 сентября, раздался мощный взрыв.
Взрыв в Мелитополе слышали в районе авиагородка. Официальная информация об этом отсутствует.
Об этом сообщает издание "РИА-Мелитополь".
Взрыв в оккупированном Мелитополе раздался ориентировочно в 21:31. Он произошел в районе авиагородка. После этого на месте инцидента виден черный дым.
По предварительным данным, там россияне могли размещать свои вертолеты.
Напомним, взрыв прогремел в центре оккупированного Бердянска.
Читайте также:
- Взрыв прогремел на железнодорожном узле в оккупированной Ясиноватой (видео)
- Россия ударила ракетами по Запорожью
- В море у берегов Севастополя произошел взрыв (фото)