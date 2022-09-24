Во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв: фото

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в субботу, 24 сентября, раздался мощный взрыв.

Взрыв в Мелитополе слышали в районе авиагородка. Официальная информация об этом отсутствует.

Об этом сообщает издание "РИА-Мелитополь".

Взрыв в оккупированном Мелитополе раздался ориентировочно в 21:31. Он произошел в районе авиагородка. После этого на месте инцидента виден черный дым.

По предварительным данным, там россияне могли размещать свои вертолеты.

Напомним, взрыв прогремел в центре оккупированного Бердянска.

Читайте также: