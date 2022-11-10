Во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв: в небо поднялся черный дым

В городе было слышно четыре взрыва.
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в четверг, 10 ноября, раздался мощный взрыв. После этого в небо поднялся чёрный дым.
Об этом сообщает "РИА Мелитополь" и городской голова Иван Федоров.
Городской голова Мелитополя сообщил, что в городе было слышно четыре громких взрыва. После этого в небо поднялся чёрный дым.
Издание "РИА Мелитополь" добавило, что взрывы раздавались в южной части города. Также СМИ публикует фото из оккупированного украинского города. Что именно произошло в Мелитополе, пока неизвестно.
Ситуация в Мелитополе
Российские оккупанты 26 февраля зашли на территорию Мелитополя. 1 марта город был полностью оккупирован. Через 10 дней, 11 марта, россияне похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова и пытали его. Впоследствии мэр оккупированного города был освобожден.
Именно Мелитополь стал едва ли не центром партизанской войны против захватчиков. Этот город даже находясь в оккупации сопротивляется.
Также ВСУ периодически обстреливают россиян, захвативших украинский город. Так, во временно захваченном Мелитополе утро 3 ноября началось для российских оккупантов со взрывов. Они прозвучали около 5:00 в южной части города.
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