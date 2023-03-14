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Во временно оккупированном Мелитополе раздался сильный взрыв: что известно

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2163
Время на прочтение
1 мин
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Во временно оккупированном Мелитополе раздался сильный взрыв: что известно

Фото: Иван Федоров

Причины инцидента неизвестны.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области во вторник, 14 марта, раздался сильный взрыв.

Об этом сообщили мэр Мелитополя Иван Федоров и издание "РИА-Мелитополь".

Мэр оккупированного города отметил, что сильный взрыв слышали во всех районах Мелитополя. Пока неизвестно, что именно произошло в захваченном россиянами населенном пункте.

"Только громкий продолжительный взрыв во временно оккупированном Мелитополе, слышавшем весь город. Уточняем информацию", — написал Федоров.

Впоследствии мэр Мелитополя сообщил, что взрыв прогремел в центре города и опубликовал фото, на котором виден черный дым.

По данным издания "РИА-Мелитополь", в городе взорвался автомобиль. Пока официально неизвестно, что произошло.

Российские пропагандисты подтвердили информацию о взрыве в городе, однако не предоставили подробности.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 11 марта прогремели более 10 громких взрывов.

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Дата публикации
Просмотры
2163
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