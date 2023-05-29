Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв: виден черный дым (фото)

Мэр города подтвердил взрыв в Мелитополе.
Во временно оккупированном Мелитополе в понедельник, 29 мая, прогремел громкий взрыв, который слышали местные жители.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Мэр сообщил, что в Мелитополе слышали взрыв в северном районе города. Впоследствии Иван Федоров опубликовал фото с места происшествия, на котором виден черный дым.
"Бавовняный" туман в пока оккупированном Мелитополе", — написал Федоров.
Напомним, 28 мая во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался взрыв.
Также нацгвардейцы сбили Су-25 оккупантов под Мелитополем, еще один — повредили. Один из них уничтожил гвардиец на псевдо "Запорожский мститель". В общей сложности он обезвредил семь вражеских самолетов.
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