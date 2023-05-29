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Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв: виден черный дым (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв: виден черный дым (фото)

В Мелитополе раздался взрыв – последствия. Фото: Иван Федоров.

Мэр города подтвердил взрыв в Мелитополе.

Во временно оккупированном Мелитополе в понедельник, 29 мая, прогремел громкий взрыв, который слышали местные жители.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Мэр сообщил, что в Мелитополе слышали взрыв в северном районе города. Впоследствии Иван Федоров опубликовал фото с места происшествия, на котором виден черный дым.

"Бавовняный" туман в пока оккупированном Мелитополе", — написал Федоров.

Напомним, 28 мая во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался взрыв.

Также нацгвардейцы сбили Су-25 оккупантов под Мелитополем, еще один — повредили. Один из них уничтожил гвардиец на псевдо "Запорожский мститель". В общей сложности он обезвредил семь вражеских самолетов.

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Дата публикации
Просмотры
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