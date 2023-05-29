Во временно оккупированном Севастополе слышна серия громких взрывов

Местные сообщают, что тоже видели задымление.
Во временно оккупированном Севастополе в Крыму 29 мая прозвучала серия громких взрывов. Местные гауляйтеры успели всех заверить, что это – "учение".
Об этом сообщают "Крым. Реалии" и телеграмм-канал "Крымский ветер".
29 мая ориентировочно в 19:11 раздался первый взрыв, который был слышен в разных частях города.
Телеграмм-канал "Крымский ветер" уточнил, что в центре Севастополя было слышно по меньшей мере три взрыва. Также местные жители наблюдали задымление на аэродроме "Бельбек".
Гауляйтер Севастополя Развожаев успел всех заверить, что это – "плановые учения". Пока достоверной информации о ситуации на оккупированном полуострове нет.
Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, прокомментировал возможную причастность его сотрудников к подрыву на мосту через Керченский пролив в октябре 2022 года.
Также в оккупированном Севастополе в ночь на 25 мая российские войска якобы отразили "атаку беспилотников".
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