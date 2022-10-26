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Во временно оккупированном Шахтерске загорелось топливо: появилось видео "адского" пожара

Дата публикации
Просмотры
2505
Время на прочтение
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Во временно оккупированном Шахтерске загорелось топливо: появилось видео "адского" пожара

Местные жители публикуют видео масштабного пожара в городе.

Во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области вечером, 26 октября, вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают донецкие телеграм-каналы.

Местные жители пишут, что возгорание произошло на территории нефтебазы, расположенной вблизи железнодорожного вокзала. Другие уверяют, что вспыхнули цистерны, которые привезли на железнодорожный вокзал горючее.

Жители Шахтерска жалуются на "адский" пожар, который вспыхнул в городе, и публикуют видео с места происшествия. Пока неизвестно, что стало причиной масштабного возгорания.

Осторожно, на видео может быть нецензурная лексика

Взрывы в оккупированном Донецке

16 октября во временно оккупированном Донецке произошел взрыв в одной из районных администраций.

Также очень часто бывает, что россияне сами обстреливают оккупированный с 2014 года Донецк. Они это делают, чтобы обвинить ВСУ и дискредитировать Украину.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что освобождение Донецка не должно нанести много проблем ВСУ, и это возможно сделать.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2505
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