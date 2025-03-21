Во временно оккупированном Скадовске взорвался автомобиль с двумя российскими офицерами

Во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области взорвался автомобиль с двумя российскими офицерами.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в соцсетях.

"20 марта 2025 года около 20:40 на улице Мира во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль Nissan. В пикапе находились два офицера российской оккупационной армии. От машины московитов осталась куча извитого металла", – говорится в сообщении.

ГУР МО Украины напоминает — за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

От автомобиля огупантов осталась куча металла / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Напомним, 2 октября в оккупированном Бердянске взорвался автомобиль с судьей-предателем Виталием Ломейко.

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