Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во временно оккупированном Токмаке на Запорожье прогремели три мощных взрыва

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
533
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во временно оккупированном Токмаке на Запорожье прогремели три мощных взрыва

Удар по оккупантам в Токмаке/Фото: русские паблики

Оккупанты Токмака продолжают принимать громкие поздравления с Новым годом, сыронизировал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Во временно оккупированном городе Токмак Пологовского района Запорожской области прогремели три мощных взрыва.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram вечером 2 января.

"Оккупанты Токмака продолжают принимать громкие "поздравления" с Новым годом. Жители пока еще оккупированного прифронтового города сообщают о трех взрывах", — написал Федоров.

Напомним, российские захватчики в конце декабря продвинулись на западе Запорожской области и отбили позиции у ВСУ.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
533
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация