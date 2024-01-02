Во временно оккупированном Токмаке на Запорожье прогремели три мощных взрыва

Оккупанты Токмака продолжают принимать громкие поздравления с Новым годом, сыронизировал мэр Мелитополя Иван Федоров.
Во временно оккупированном городе Токмак Пологовского района Запорожской области прогремели три мощных взрыва.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram вечером 2 января.
"Оккупанты Токмака продолжают принимать громкие "поздравления" с Новым годом. Жители пока еще оккупированного прифронтового города сообщают о трех взрывах", — написал Федоров.
Напомним, российские захватчики в конце декабря продвинулись на западе Запорожской области и отбили позиции у ВСУ.
Читайте также: