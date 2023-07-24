Во временно оккупированном Токмаке раздались четыре взрыва: что известно

Куда прилетела "бавовна" пока неизвестно.
В понедельник, 24 июля, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели четыре взрыва.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Городской голова оккупированного россиянами города сообщил, что в захваченном Токмаке Запорожской области 24 июля было слышно четыре мощных взрыва. Куда прилетела "бавовна" и о последствиях инцидента он не сообщил.
"Токмак — четыре горячих привета для россиян. Прожарка врага на юге продолжается", — написал Иван Федоров.
На данный момент другой информации о взрывах в Токмаке нет.
Напомним, 13 июля Иван Федоров сообщал, что в результате точного удара в украинском Токмаке удалось ликвидировать большое количество российских оккупантов.
Также 11 июля местные телеграмм-каналы сообщали о сильных взрывах в Токмаке, Бердянске и Скадовске.
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