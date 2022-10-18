Во временно оккупированной Каховке прогремели мощные взрывы: фото, видео

Официальной информации о взрывах нет.

Во вторник, 18 октября, во временно оккупированной Каховке Херсонской области прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщают херсонские телеграммы-каналы.

Мощные взрывы слышали из центра Каховки. После этого над городом поднялся чёрный дым. Местные жители публикуют в социальных сетях последствия взрывов.

Пока официально неизвестно, что там произошло.

Обстрелы Украины российскими оккупантами

Российские оккупанты постоянно обстреливают мирные украинские города, разрушая энергетическую инфраструктуру, жилые дома и убивают гражданских жителей.

Днем 18 октября россияне вели артобстрел по приграничной Сумщине, где погибли два человека.

Также оккупанты обстреляли Киев. Россияне в украинской столице убили троих человек.

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