Во временно оккупированной Каховке прогремели мощные взрывы: фото, видео

Официальной информации о взрывах нет.
Во вторник, 18 октября, во временно оккупированной Каховке Херсонской области прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщают херсонские телеграммы-каналы.
Мощные взрывы слышали из центра Каховки. После этого над городом поднялся чёрный дым. Местные жители публикуют в социальных сетях последствия взрывов.
Пока официально неизвестно, что там произошло.
Обстрелы Украины российскими оккупантами
Российские оккупанты постоянно обстреливают мирные украинские города, разрушая энергетическую инфраструктуру, жилые дома и убивают гражданских жителей.
Днем 18 октября россияне вели артобстрел по приграничной Сумщине, где погибли два человека.
Также оккупанты обстреляли Киев. Россияне в украинской столице убили троих человек.
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