Во временно оккупированной Каховке "власть" готовит масштабное празднование 9 мая

Во временно оккупированной Каховке так называемая "власть", назначенная военными РФ, планирует масштабно отметить 9 мая.
Россияне озвучили планы в городе.
Об этом сообщает Каховская городская территориальная община на странице Facebook.
По планам так называемого "руководителя" города Павла Филипчука, в городе состоится парад, митинг, будут угощать кашей. Он также обещает появление бессмертного полка. Основная часть действа состоится в Каховке, а в Новой Каховке организуют концерт.
Задействовали в организации и каховский музей, который должен предоставить соответствующие экспонаты и документы.
Ранее первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что во временно оккупированных городах области захватчики хотят установить свою "власть" и уничтожить финансовую систему.
Напомним, в Скадовске 15 апреля россияне сняли флаги Украины на здании горсовета и флагштоке и повесили триколоры. Городской совет заверил, что не будет работать под российскими флагами.
Ранее мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев заявил, что захватчики пока не собираются проводить псевдореферендум: "Думаю, что они, скорее всего, планируют область присоединять к Крыму. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к "референдуму" нет".
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