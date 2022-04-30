Во временно оккупированной Каховке "власть" готовит масштабное празднование 9 мая

Во временно оккупированной Каховке так называемая "власть", назначенная военными РФ, планирует масштабно отметить 9 мая.

Россияне озвучили планы в городе.

Об этом сообщает Каховская городская территориальная община на странице Facebook.

По планам так называемого "руководителя" города Павла Филипчука, в городе состоится парад, митинг, будут угощать кашей. Он также обещает появление бессмертного полка. Основная часть действа состоится в Каховке, а в Новой Каховке организуют концерт.

Задействовали в организации и каховский музей, который должен предоставить соответствующие экспонаты и документы.

Ранее первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что во временно оккупированных городах области захватчики хотят установить свою "власть" и уничтожить финансовую систему.

Напомним, в Скадовске 15 апреля россияне сняли флаги Украины на здании горсовета и флагштоке и повесили триколоры. Городской совет заверил, что не будет работать под российскими флагами.

Удастся ли оккупантам провести псевдореферендум на Херсонщине

Ранее мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев заявил, что захватчики пока не собираются проводить псевдореферендум: "Думаю, что они, скорее всего, планируют область присоединять к Крыму. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к "референдуму" нет".

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