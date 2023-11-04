Во временно оккупированной Керчи успешно поражен судостроительный завод – ВСУ

Вечером 4 ноября ВСУ нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Ранее в Сети появилось видео момента попадания в судостроительный завод "Залив".

В Сети появилось видео момента попадания в корабль в Керчи

Напомним, в оккупированном Крыму вечером 4 ноября была объявлена воздушная тревога. После этого в Керчи раздались взрывы. Пропагандисты поспешили успокоить, мол, это работает российское "пэвэо" и все цели сбиты.

Ряд местных Telegram-каналов, в частности "Крымский ветер", пишут, что на судостроительном заводе в Керчи есть попадание в малый ракетный корабль строящегося проекта 22800 "Каракурт".

В то же время, появилась информация, что после взрывов дым появился якобы и на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. Оккупационный "вожак" Крыма Сергей Аксенов подтвердил взрывы в Керчи. По его словам, там якобы работала ПВО, а сбитые ракеты упали на судостроительный завод.

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