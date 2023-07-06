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Во временно оккупированной Макеевке раздались сильные взрывы: в небе виден черный дым (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
632
Время на прочтение
1 мин
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Во временно оккупированной Макеевке раздались сильные взрывы: в небе виден черный дым (фото)

В Макеевке виден черный дым

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области в четверг, 6 июля, прогремели сильные взрывы. В небо поднимается черный дым.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Взрывы в украинском оккупированном месте слышали ориентировочно в 15:10. После этого в небо поднимался черный дым.

Пока неизвестно, где именно в оккупированном Россией городе были слышны взрывы. Гауляйтеры оккупированной части Донецкой области инцидент не комментируют.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, накануне, 4 июля, спикеры ВСУ сообщили об уничтожении склада с боеприпасами оккупантов в Макеевке.

Также 5 июля в Макеевке загорелась нефтебаза.

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Дата публикации
Просмотры
632
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