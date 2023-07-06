Во временно оккупированной Макеевке раздались сильные взрывы: в небе виден черный дым (фото)

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области в четверг, 6 июля, прогремели сильные взрывы. В небо поднимается черный дым.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Взрывы в украинском оккупированном месте слышали ориентировочно в 15:10. После этого в небо поднимался черный дым.
Пока неизвестно, где именно в оккупированном Россией городе были слышны взрывы. Гауляйтеры оккупированной части Донецкой области инцидент не комментируют.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, накануне, 4 июля, спикеры ВСУ сообщили об уничтожении склада с боеприпасами оккупантов в Макеевке.
Также 5 июля в Макеевке загорелась нефтебаза.
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