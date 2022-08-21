Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Во временно оккупированной Новой Каховке на "открытие" детского сада привели только одного ребенка

Во временно оккупированной Новой Каховке на "открытие" детского сада привели только одного ребенка

Дата публикации
Просмотры
3940
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во временно оккупированной Новой Каховке на "открытие" детского сада привели только одного ребенка

Фото: Херсон online

Родители других детей посещать этот детсад отказались.

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области на "открытие" оккупантами детского сада привели только одного ребенка, сына работницы заведения дошкольного образования.

Об этом сообщила депутат Новокаховского городского совета Ирэна Лепень.

"На открытие детского сада "Ивонька" в Новой Каховке под патронатом оккупанта пришли новая гауляйтерная заведующая, одна воспитательница и один посетитель — мальчик работницы сада. Другие дети посещать этот детсад отказались", — рассказала она.

Оккупационные власти Херсонщины также угрожают родителям штрафовать на 148 тысяч рублей за несогласие отдавать детей в "новые" школы. Такие меры называют упреждающими, сообщает Херсонская ОВА.

"С сентября в захваченных учебных заведениях области оккупанты планируют начать учебный год по российским программам. Семьям, которые отказываются отдавать на такое "обучение" своих детей, угрожают выселением и конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Напомним, экс-директора лицея в оккупированной Новой Каховке Херсонской области подозревают в коллаборационизме.

Читайте также:

"Хлопок" в Крыму, истерика кремлевских марионеток и договоренности о разделе России - Марк Фейгин

"Хлопок" в Крыму, истерика кремлевских марионеток и договоренности о разделе России - Марк Фейгин

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация