Во временно оккупированной Новой Каховке прогремели мощные взрывы: первые подробности

Звук взрывов в районе Каховской ГЭС местные жители слышали вечером.

Об этом сообщают херсонские телеграммы-каналы.

Местные жители сообщают, что слышали взрывы в районе Каховской ГЭС. Также отмечается, что якобы оккупанты могли попытались задействовать свою систему ПВО, однако попадание все же есть.

На аудио, которое распространяют жители Новой Каховки, слышны мощные взрывы.

После взрывов в части временно оккупированных населенных пунктов Херсонщины пропало электричество.

Напомним, поздно вечером четверга, 18 августа, в Керчи местные сообщают о по меньшей мере двух взрывах. По словам очевидцев, звуки громких взрывов раздались в районе Крымского моста.

Также в Белгородской области РФ вечером 18 августа произошел пожар на российских складах боеприпасов. Масштабный пожар и детонация боеприпасов произошел вблизи российского села Тимоново в Белгородской области. Местные власти подтвердили, что там взрываются склады с боеприпасами.

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