Во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях мобилизованы почти все мужчины — разведка

По оценке ГУР Минобороны, после аннексии Россией оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там тоже объявят мобилизацию.

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей было мобилизовано почти все мужское население.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Мы видим, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей почти все мужское население мобилизовано. По нашей оценке, после аннексии Россией оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там тоже объявят мобилизацию”, – заявил в The Guardian представитель ГУР МО Украины.

По словам Вадима Скибицкого, задача Украины состоит в том, чтобы нанести наибольшие потери России на поле боя, что вместе с санкциями и политической изоляцией повлияет на российскую экономику и общество.

Также представитель военной разведки Украины назвал угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины "очень высокой".

“Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также важные командные центры и критическая инфраструктура. Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы", – отметил представитель военной разведки Украины.

Напомним, в России с начала объявления "долевой" мобилизации уже призвали 100 тыс. человек из объявленного запланированного количества в 300 тыс. человек.

Путинская мобилизация: миллион россиян едут умирать в Украину

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