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Во временно оккупированных Мелитополе и Мариуполе прозвучали мощные взрывы: "Ждем хороших новостей"

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Во временно оккупированных Мелитополе и Мариуполе прозвучали мощные взрывы: "Ждем хороших новостей"

Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Сегодня, 13 августа, во временно оккупированных в Мелитополе и Мариуполе прозвучали мощные взрывы.

Звуки взрывов были слышны даже за пределы городов.

Об этом сообщили мэр Мелитополя Иван Федоров и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Седьмой день подряд наши силы сопротивления не дают рашистам ни секунды покоя. Зафиксирован громкий взрыв в северо-восточной части Мелитополя. Слышали жители всех окрестных районов и даже населенных пунктов вблизи города. Ждем хорошие новости об очередных потерях русни", — написал Федоров.

Кроме того, около 15.40 было громко и в Мариуполе. Советник мэра города намекнул на удачную работу украинских защитников.

"Взрыв, который слышал весь город. Все районы. Подробности — позже. И да. Не без нас", — написал Андрющенко.

Напомним, украинские пограничники и другие члены сил обороны уничтожили российский танк и зафиксировали этот момент на видео.

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