Во временно оккупированных районах Херсонщины коллаборанты якобы готовятся к переходу в рублевую зону

Во временно оккупированных районах Херсонщины коллаборанты якобы готовятся к переходу в рублевую зону

Но от этого, по словам Зеленского, пострадает сама Россия.

Во временно оккупированных районах Херсонской области коллаборанты рассказывают, что якобы готовятся к переходу в рублевую зону.

Но от этого пострадает сама Россия.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 29 апреля.

"Любые попытки перевести нашу территорию в административную, валютную или любую другую систему Российской Федерации будут означать только одно – сама Россия от этого и пострадает. Наши ответы на санкции и другое реагирование свободного мира на агрессивные действия России не заставят себя ждать", — подчеркнул президент.

Напомним, на временно оккупированных территориях враг пытается внедрить сценарий 2014 года. Но люди изменились и не хотят жить в оккупации. Местные оказывают мощное сопротивление.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 65-го дня войны