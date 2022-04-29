Во временно оккупированных районах Херсонщины коллаборанты якобы готовятся к переходу в рублевую зону

Но от этого, по словам Зеленского, пострадает сама Россия.
Во временно оккупированных районах Херсонской области коллаборанты рассказывают, что якобы готовятся к переходу в рублевую зону.
Но от этого пострадает сама Россия.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 29 апреля.
"Любые попытки перевести нашу территорию в административную, валютную или любую другую систему Российской Федерации будут означать только одно – сама Россия от этого и пострадает. Наши ответы на санкции и другое реагирование свободного мира на агрессивные действия России не заставят себя ждать", — подчеркнул президент.
Напомним, на временно оккупированных территориях враг пытается внедрить сценарий 2014 года. Но люди изменились и не хотят жить в оккупации. Местные оказывают мощное сопротивление.
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