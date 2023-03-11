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Во временно захваченном Мангуше "бавовна": Андрющенко сообщает о нескольких десятках "хороших россиян"

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1538
Время на прочтение
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Во временно захваченном Мангуше "бавовна": Андрющенко сообщает о нескольких десятках "хороших россиян"

Фото: Associated Press

Во временно захваченном Мангуше, близ Мариуполя, произошла "бавовна".

В поселке Мангуш Донецкой области прилетело по месту размещения российских оккупантов, в результате чего их стало на два десятка меньше.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, около 01:00 взрывы прогремели в Мариупольском районе. Теперь "бавовна" произошла неподалеку в Мангуше.

"Немного "кары небесной" посетило размещение оккупантов", — написал Андрющенко.

Он сообщил, что после прилета предварительно известно о по меньшей мере 20 "хороших русских", и 7 раненых, которые "еще решают, будут ли они хорошие, или демобилизация по состоянию здоровья".

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Напомним, ранее Андрющенко сообщил, что днем 10 марта во временно оккупированном Мариуполе также произошла "бавовна". Там было слышно до 20 взрывов.

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Дата публикации
Просмотры
1538
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