Во временно захваченном Мангуше "бавовна": Андрющенко сообщает о нескольких десятках "хороших россиян"

В поселке Мангуш Донецкой области прилетело по месту размещения российских оккупантов, в результате чего их стало на два десятка меньше.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, около 01:00 взрывы прогремели в Мариупольском районе. Теперь "бавовна" произошла неподалеку в Мангуше.

"Немного "кары небесной" посетило размещение оккупантов", — написал Андрющенко.

Он сообщил, что после прилета предварительно известно о по меньшей мере 20 "хороших русских", и 7 раненых, которые "еще решают, будут ли они хорошие, или демобилизация по состоянию здоровья".

Напомним, ранее Андрющенко сообщил, что днем 10 марта во временно оккупированном Мариуполе также произошла "бавовна". Там было слышно до 20 взрывов.

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