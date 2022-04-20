Во временно захваченном Мелитополе оккупанты создали четыре военные базы: детали

Ситуация в самом месте очень тяжелая, потому что люди ждут гумконвой.

Российские оккупанты создали четыре военные базы на территории временно оккупированного Мелитополя.

Об этом в эфире национального новостного марафона сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, — пишет Укринформ.

“Ситуация в самом месте очень тяжелая, потому что люди ждут гумконвой, и большая обеспокоенность вокруг ситуации безопасности. Российские войска образовали четвертую военную базу на территории города: одна базируется непосредственно на территории аэропорта, который был захвачен и обстрелян в первый день войны, а три – на территории промышленных предприятий, также находящихся на территории города”, — отметил Федоров.

Он также добавил, что из-за обострения боевых действий украинские власти уже пятый день не могут отправить гуманитарный конвой в город Мелитополь.

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