Во временно захваченном Севастополе продолжается "бавовна": что известно

Во временно оккупированном Севастополе местные сообщили об очередной "бавовне".

Сегодня, 6 мая, во временно захваченном Севастополе раздались взрывы. В Сети также говорят о работе ПВО.

Об этом сообщают местные в соцсетях.

Предварительно, взрывы слышали в Гагаринском районе города, "ближе к бухте Казачьей".

Кроме того, местные говорят о якобы работе противовоздушной обороны. Успокаивают людей тем, что это якобы "тренировочные пуски".

Следует добавить, что сегодня в Крыму уже было "беспокойно". Утром местные также сообщали о "бавовне" в Красногвардейском районе. Зато оккупационные власти заявили, что якобы "сработала система ПВО".

Напомним, заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, что на территории Крыма украинское движение сопротивления укрепляет свои возможности. Его активность вместе с ударами по крымским военным объектам производит на россиян "гнетущее впечатление".

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