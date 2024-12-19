Во временно захваченных районах Херсонщины участились самоубийства среди оккупантов — АТЕШ

Во временно захваченных районах Херсонской области фиксируется увеличение количества самоубийств среди российских военнослужащих из группировки "Днепр".

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.

К этому приводят репрессии со стороны командования, особенно против тех, кто отказывается принимать участие в боевых действиях.

Как отмечается, в последнее время в разных населенных пунктах ТОТ Херсонской области зафиксирован ряд самоубийств.

"Две недели назад в Голой Пристани повесился молодой парень, недавно подписавший контракт с Министерством обороны РФ, вероятно, не осознавая всех последствий. В Каланчаке другой военнослужащий застрелился, узнав, что его переводят в штурмовое подразделение", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Скадовске покончил с собой еще один русский солдат — утонул в море. Сначала командование пыталось выдать это за несчастный случай, но позже стало известно, что над ним издевался командир. Причиной такого отношения стал отказ солдата участвовать в боях на островах Днепра.

Напомним, стало известно, какие потери среди мобилизованных понесла Россия. С сентября 2022 года по октябрь 2024 года, по подсчетам окупантов, российская армия потеряла 98 641 мобилизованного солдата.

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