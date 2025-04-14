Во время атаки на Суммы россияне убили двух студенток: что о них известно

Студентки Дарья Лобода и Светлана Штепа

Реклама

Из-за ракетной атаки на Сумы 13 апреля погибли две студентки Сумского государственного университета — Светлана Штепа и Дарья Лобода. Во время ударов одна из ракет попала по этому учебному заведению, другая — разорвалась над улицей.

Об этом сообщил Студенческий ректорат Сумского государственного университета.

Среди погибших в результате двойного ракетного удара по Сумам оказались две студентки учебно-научного медицинского института — Светлана Штепа и Дарья Лобода.

Реклама

Лобода погибла в возрасте 19 лет. Она была единственным ребенком в семье. Девушка родом из Прилук и два года училась там в медицинском колледже на фельдшера. В 2023 году Дарья отправилась на учену в медицинский университет в Сумы.

Во время учебы в Прилуках девушка была председателем студенческого самоуправления. Ее вспоминают как очень старательную, активную, общительную, ответственную студентку.

«Она участвовала во всех мероприятиях, во всех постановках, занималась волонтерством, помогала плести сетки для военных. То есть повсюду Даша была. За два года учебы проявилась как очень талантливая студентка», — рассказала директор медицинского колледжа Татьяна Котляр.

«Вы были, есть и останетесь в моем сердце навсегда. Такие светлые, добрые, настоящие… Каждая из вас — как луч солнца в пасмурный день, как весенний ветерок, несущий надежду. Я благодарна за все мгновения, за смех до слез, за молчание, в котором было все понятно, за поддержку, которая согревала лучше любого одеяла. Вы мои облачка: хрупкие, свободные, но всегда рядом, даже если сейчас вас нет рядом физически…» — написала в Instagram подруга погибших девушек Надежда Таборовец.

Студентки Дарья Лобода и Светлана Штепа

Напомним, из-за ракетного удара по Сумам 13 апреля погибли 34 человека, еще 119 человек получили ранения.