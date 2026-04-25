Во время атаки по Украине россияне затронули страну НАТО

Дрон / © Associated Press

В Румынии обнаружили обломки дронов после ночной российской атаки на Украину, также поврежден электрический столб и пристройка к жилому дому.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Румынии.

По сообщению, ночью радары Министерства обороны Румынии зафиксировали приближающиеся к воздушному пространству страны дроны. Два самолета Eurofighter Typhoon британских Военно-воздушных сил были подняты в воздух в два часа ночи с авиабазы в Фетеште.

Сообщают, что самолеты Eurofighter Typhoon зафиксировали радарный контакт с целью на расстоянии 1,5 км от Рени, над территорией Украины, и пилоты получили разрешение на поражение дронов.

Жители города Галац сообщили через службу экстренной помощи в 02:31 о падении объекта. Жертв нет, однако есть ущерб, нанесенный имуществу.

Атака по Украине 25 апреля — последние новости

В ночь на 25 апреля россияне совершили по Украине комбинированную атаку. Оккупанты запустили 619 ударных дронов разных типов, 29 крылатых ракет Х-101, 12 баллистических ракет «Искандер-М»/С-400, 5 крылатых ракет «Калибр» и одну крылатую ракету «Искандер-К».

В Днепре погибли три человека, еще 18 ранены, из них 11 госпитализированы. 26-летняя женщина — в тяжелом состоянии, другие — в состоянии средней тяжести. Частично разрушена четырехэтажка, повреждены предприятия. В Никопольском районе области пострадал 55-летний мужчина.

В Харькове из-за удара дроном пострадали два человека, в том числе полуторагодовалый мальчик. Повреждены жилые дома, газопровод, уничтожены остановки общественного транспорта.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку.