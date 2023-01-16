Во время атаки в Запорожье двое детей получили ранения

На месте попадания работают спасатели ГСЧС, медики и коммунальщики

В Запорожье в результате российской ракетной атаки двое детей получили ранения и были госпитализированы.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Он сообщил, что на месте попадания работают спасатели ГСЧС, медики и коммунальщики.

Также читайте ЕС об атаке на Днепр: Россия снова показала свою бесчеловечную агрессию

"Всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь. Три человека транспортированы в больницы. Среди них — два ребенка девяти и пятнадцати лет", — сообщил Куртев.

Кроме того, глава Запорожского горсовета заявил, что на месте развернута работа территориального информационного центра, а местные жители могут получить помощь в коммунальных автобусах.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 16 января кафиры обстреляли Запорожье. В городе была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Петр Черник заявил, что ракетный потенциал России иссякает, однако кафиры начали применять ракеты других типов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.