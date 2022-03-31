Во время благотворительного телемарафона Save Ukraine удалось собрать более 40 миллионов гривен

Во время благотворительного телемарафона Save Ukraine удалось собрать более 40 миллионов гривен

Прямой эфир телемарафона просмотрели около 80 млн человек.

Миллионы людей посмотрели двухчасовой эфир под названием Save Ukraine.

Телемарафон транслировали все ведущие украинские телеканалы, а также 30 телеканалов по всему миру.

Руководители ведущих стран мира, знаменитые спортсмены, украинские и мировые звезды шоубизнеса. В течение двух с половиной часов в прямом эфире они рассказывали всей планете о том, что больше всего болит Украина.

Также читайте Save Ukraine: как прошел благотворительный телемарафон в поддержку Украины

Собранные во время телемарафона Save Ukraine средства потратят на продукты и товары первой потребности для людей, наиболее пострадавших от российской агрессии. Оставшееся за кадром телемарафона и кто будет распределять собранные пожертвования, рассказал корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак.

Так, в американском городе Чикаго центр помощи Украине – Help Heroes of Ukraine – основали сразу с началом войны, более двух десятков компаний объединили усилия и уже собрали товаров украинцам на три миллиона долларов.

По словам соорганизаторов проекта, грандиозный международный телемарафон сделали всего за несколько недель. Объединить добрых людей вокруг общего горя было несложно.

"Мы созвонились с 1+1, потому что мы партнеры, вместе работали, созвонились с Общественным, потому что у них есть контакты Евровидения, а это уже существующая сеть, так будет проще", — сказал Павел Немерюк, коммерческий директор фестиваля ATLAS

Оперативно откликнулись и мировые звезды, график которых обычно расписан на год вперед.

Во время телемарафона каждый желающий мог перечислить посильную сумму пострадавшим от российской войны против Украины. Распределять средства будет специальная комиссия при министерстве социальной политики. Прежде средства будут идти наиболее нуждающимся, сообщил Дмитрий Фурдак.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, более 40 миллионов гривен удалось собрать на помощь Украине благодаря международному благотворительному телемарафону Save Ukraine.

О поддержке Украины заявили жители 50 городов мира.

"Считаю, что первоочередная цель марафона была полностью выполнена. Речь идет о консолидации международного сообщества вокруг Украины и распространении информации о реальных зверствах страны-агрессора. Мы будем продолжать это давление на РФ, чтобы добиться полной изоляции этой страны", — сказал Ткаченко.

Напомним, Украина на благотворительном марафоне поддержали политические лидеры многих стран мира.

Читайте также: