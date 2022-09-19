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Во время боев в Донецкой области пограничники помогли оставить врага без связи: видео

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Во время боев в Донецкой области пограничники помогли оставить врага без связи: видео

Фото: Госпогранслужба Украины

В районе Святогорска пограничники с помощью дрона обнаружили локацию, где захватчики устроили центр управления.

Во время активных боев на территории Донбасса аэроразведчики Госпогранслужбы помогли поразить вражеский пункт управления — предоставили координаты цели артиллерии и непосредственно координировали огонь.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

В районе Святогорска пограничники с помощью дрона обнаружили локацию, где захватчики устроили центр управления. В частности, захватчики обустроили комплекс зданий в лесистой местности разнообразными антенными устройствами средств связи и радиоэлектронной борьбы. Пограничники предоставили координаты целой артиллерии одной из бригад десантно-штурмовых войск и непосредственно координировали огонь.

"Меткими выстрелами артиллерия лишила захватчиков связи и прекратила работу враждебных средств РЭБ, поскольку сразу же произошло полноценное возобновление работы наших средств связи и радиоэлектронного управления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволило дезорганизовать противника и улучшить управляемость украинских войск.

Напомним, что ВСУ отразили атаки оккупантов, обстреляли опорные пункты россиян и уничтожили их технику.

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