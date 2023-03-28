Во время боевого вылета погиб штурман авиационной эскадрильи Денис Кирилюк, ставший 19 дней назад отцом

Герой совершил более 80 боевых вылетов. Из них 70 – во время полномасштабного вторжения на уничтожение врага.

В ночь на 28 марта во время боевого вылета погиб украинский летчик Денис Кирилюк.

Об этом сообщили в Миргородском городском совете.

С глубокой грустью сообщаем, что 28 марта 2023 года во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира эскадрильи — штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк. уничтожение врага.", – говорится в сообщении.

По информации городского совета, летом 2022 года Денис Кирилюк был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени — "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Близкие и родные героя написали, что в 2011 году Денис окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил. Денис вместе с семьей проживал в Миргородской области, увлекался самолетами с самого детства, любил рыбалку.

"Сегодня ночью во время выполнения боевого задания погиб еще один украинский воин, друг, собрат, любимый муж и отец… Денис Николаевич был опытным и искусным пилотом..." – сообщил в Facebook Валентин Панчук.

Он добавил, что за героические поступки и образцовое исполнение воинского долга Денис также награжден Наградой президента Украины "За участие в АТО" и является владельцем огнестрельного оружия, которое получил за свои заслуги от Министерства обороны Украины.

А 19 дней назад у Дениса родился сын.

"С его лица невозможно было стереть улыбку, у него родился сын. А сегодня одинокими остались жена Дениса с маленькой дочерью и новорожденным сыном... Мы просим помочь всех небезразличных тех, кто знал Дениса, и тех, кто не знал и обязан ему жизнью" в городах нашей матери-Украины, за то, что он делал без сна и отдыха.Семья нуждается в помощи и поддержке сейчас.на руках. Вечная память тебе, друг! отметил Панчук.

Напомним, под Бахмутом погиб сын председателя правления "Донецкоблгаза" Вадима Батыя – Артур. Юноша был настоящим Героем, который во время полномасштабной войны пошел защищать Украину.

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