Во время деоккупации Крыма жители полуострова будут встречать ВСУ с цветами, а не с оружием – Ташева

Крымчане не будут оказывать вооруженное сопротивление украинской армии во время деоккупации полуострова.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

"Украинскую армию будут встречать очень активно и не с оружием в руках, а с, условно говоря, цветами. Я думаю, что вооруженного сопротивления среди местного населения не будет", — сказала она.

Ташева также напомнила, что после первой "бавовны" в Крыму, особенно в Новофедоровке и Саках, россияне активно убегали с полуострова. При этом она отметила, что речь идет о тысячах людей, а не о сотнях тысяч.

"Россияне могут оставить там своих диверсантов, но обычное население ничего делать не будет", – резюмировала она.

Напомним, Тамила Ташева отмечала, что после попыток России аннексировать еще четыре украинских области – Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую – стало ясно, что военный элемент восстановления контроля над Крымским полуостровом стал ключевым. Деоккупация Крыма может состояться в кратчайшие сроки.

На днях российские захватчики разместили самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С" около моста в Джанкое.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что в начале контрнаступления украинской армии будут уничтожаться большие военные базы оккупантов и частично эти меры уже были предприняты на этой неделе.

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