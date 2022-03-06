Во время эвакуации из Ирпеня войска РФ расстреляли гражданских – корреспондент Радио Свобода

Во время эвакуации из Ирпеня войска РФ расстреляли гражданских – корреспондент Радио Свобода

В числе погибших дети.

На выезде из города Ирпень в Киевскую область российские войска открыли огонь по гражданским гражданам при их попытке эвакуироваться из города.

Об этом сообщает Радио "Свобода".

Корреспондент рассказывает, что стреляли явно из минометов. В результате три человека погибли, в том числе – двое детей, еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранений.