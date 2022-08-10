Во время эвакуации на блокпосту в Васильевке Запорожской области умерли уже 10 человек — Федоров

Во время эвакуации из временно оккупированной Васильевки Запорожской области на блокпосту умерли уже 10 человек, стоящих в очереди на выезд на подконтрольную Украине территорию.
По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, в Васильевке на блокпосту до сих пор остается более тысячи автомобилей, ожидающих эвакуации.
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире совместного телемарафона в среду, 10 августа.
"Количество смертей выросло и дошло до 10. Это те, кто не дождался эвакуации", — заявил городской голова.
Также Федоров рассказал, что недавно в местную больницу доставили младенца с тепловым ударом, потому что российские военные два дня не пропускали машину.
Как сообщалось ранее, по данным Офиса президента, в течение последних шести дней с территории Донецкой области эвакуировано более 3 тыс. граждан, из них около 600 детей и 1400 женщин. Всего с начала войны с территории Донбасса было эвакуировано более 1,3 млн граждан.
Читайте также:
- Лаконично подтвердили: воздушные силы назвали количество самолетов, уничтоженных в "Саках" оккупированного Крыма
- Ермак объяснил, почему завершить активную фазу войны в Украине нужно до конца осени
- "Человек в ближайшем окружении Путина посылал Западу сигналы, что готов договариваться" — эксдепутат РФ