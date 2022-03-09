Во время эвакуации в Киевской области враг открыл огонь: полицейский погиб на месте, еще два человека тяжело ранены

Во время эвакуации в Киевской области враг открыл огонь: полицейский погиб на месте, еще два человека тяжело ранены

Из оккупации удалось вывести 100 мирных жителей, 30 из которых – дети.

В среду, 9 марта, в ходе очередной эвакуации людей с территории боевых действий оккупанты открыли огонь в сторону полицейских и мирных жителей. Один полицейский погиб на месте. Еще один правоохранитель и мирный житель тяжело ранены и доставлены в больницу.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

«Героически погиб полицейский Киевщины старший сержант Алексей Пономаренко. Ради спасения людей Алексей заплатил самым дорогим – своей жизнью. Гордимся мужеством и самопожертвованием полицейского. Мы продолжим служить и защищать, защищать свою Родину и спасать людей!», – заявил начальник ГУ Нацполиции Украины в Киевской области Андрей Небытов.

Отмечается, что из оккупации удалось вывести 100 мирных жителей, 30 из которых – дети.

Напомним, что в среду, 9 марта, открылось шесть гуманитарных коридоров. Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о маршрутах и времени.