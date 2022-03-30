Во время эвакуации жителей Лисичанска автобус попал под обстрел оккупантов

Обошлось без жертв.

В Лисичанске Луганской области армия Российской Федерации обстреляла автобусы для эвакуации мирных жителей.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, 30 марта во время очередной эвакуации местных жителей автобус попал под обстрел россиян. "К счастью, пострадавших нет", — подчеркнул руководитель области.

Всего в течение дня из города удалось спасти 260 человек. Кроме того, из Рубежного эвакуировано 25 человек, из Северодонецка – 73, из Кременной – 58, из Попасной – 13.

“Намного больше было желающих выбраться из Попасной. Однако автобус не смог вернуться за другими, потому что в это время по городу россиянами был нанесен авиаудар”, – сообщил Гайдай.

Как сообщалось, российские оккупанты с утра 30 марта обстреливают Лисичанск. Разрушены многоэтажки. Кроме жилых домов, россияне также разрушили детский сад. Его в прошлом году только отремонтировали. Из-под завалов удалось спасти пять местных жителей. Восемь человек были эвакуированы в безопасные места. Впрочем, один человек погиб.

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