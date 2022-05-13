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Во время форсирования реки Северский Донец оккупанты потеряли более 70 единиц техники

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На уничтоженной артиллерией ВСУ понтонной переправе вблизи Белогоровки в Луганской области российские войска понесли значительные потери.

С помощью опубликованных фото исследователи подсчитали точное количество уничтоженной и брошенной российскими оккупантами техники на разрушенной понтонной переправе через реку Северский Донец возле Белогоровки Луганской области.

Результаты подсчета опубликовал в Twitter пользователь BlueSauron.

По данным исследователя, после неудачной попытки форсирования реки у россиян вышло из строя 73 единицы техники. Часть техники была уничтожена, часть оставлена на месте разрушенной переправы.

Как уже сообщалось, утром 12 мая оккупанты попытались эвакуировать попавший в ловушку десант ВС РФ. Захватчики построили очередную понтонную переправу, которую впоследствии уничтожила артиллерия ВСУ. Оккупанты были вынуждены покинуть технику и убегать вплавь.

Напомним, в Луганской области российские оккупанты из миномета обстреляли гуманитарный транспорт на трассе Лисичанск-Бахмут.

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