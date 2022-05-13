Во время форсирования реки Северский Донец оккупанты потеряли более 70 единиц техники

Во время форсирования реки Северский Донец оккупанты потеряли более 70 единиц техники

На уничтоженной артиллерией ВСУ понтонной переправе вблизи Белогоровки в Луганской области российские войска понесли значительные потери.

С помощью опубликованных фото исследователи подсчитали точное количество уничтоженной и брошенной российскими оккупантами техники на разрушенной понтонной переправе через реку Северский Донец возле Белогоровки Луганской области.

Результаты подсчета опубликовал в Twitter пользователь BlueSauron.

По данным исследователя, после неудачной попытки форсирования реки у россиян вышло из строя 73 единицы техники. Часть техники была уничтожена, часть оставлена на месте разрушенной переправы.

Как уже сообщалось, утром 12 мая оккупанты попытались эвакуировать попавший в ловушку десант ВС РФ. Захватчики построили очередную понтонную переправу, которую впоследствии уничтожила артиллерия ВСУ. Оккупанты были вынуждены покинуть технику и убегать вплавь.

Напомним, в Луганской области российские оккупанты из миномета обстреляли гуманитарный транспорт на трассе Лисичанск-Бахмут.

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