Во время форсирования реки Северский Донец оккупанты потеряли более 70 единиц техники

На уничтоженной артиллерией ВСУ понтонной переправе вблизи Белогоровки в Луганской области российские войска понесли значительные потери.
С помощью опубликованных фото исследователи подсчитали точное количество уничтоженной и брошенной российскими оккупантами техники на разрушенной понтонной переправе через реку Северский Донец возле Белогоровки Луганской области.
Результаты подсчета опубликовал в Twitter пользователь BlueSauron.
По данным исследователя, после неудачной попытки форсирования реки у россиян вышло из строя 73 единицы техники. Часть техники была уничтожена, часть оставлена на месте разрушенной переправы.
2/2 #Russia #Ukraine pic.twitter.com/RejU7xFhUB-- BlueSauron️ (@Blue_Sauron) May 12, 2022
Как уже сообщалось, утром 12 мая оккупанты попытались эвакуировать попавший в ловушку десант ВС РФ. Захватчики построили очередную понтонную переправу, которую впоследствии уничтожила артиллерия ВСУ. Оккупанты были вынуждены покинуть технику и убегать вплавь.
Напомним, в Луганской области российские оккупанты из миномета обстреляли гуманитарный транспорт на трассе Лисичанск-Бахмут.
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