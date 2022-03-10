Во время концерта во Франции в поддержку Украины собрали 8 млн евро (фото)

Во время концерта во Франции в поддержку Украины собрали 8 млн евро (фото)

Пострадавшие украинские дети теперь будут лечиться во Франции.

Во время концерта во Франции в поддержку Украины собрали 8 млн евро. Деньги зрители перечислили через смс.

Об этом 10 марта сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

"Французские звезды объединились под лозунгом – "Единые с Украиной". Radio France et France television организовали фантастический концерт в знаковом парижском зале Maison de la Radio. Эту солидарность и поддержку Украине услышала и увидела вся Франция", — написала она.

Кроме того, фонд первой леди Франции Бриджит Макрон объявил о направлении еще одного миллиона евро на экстренную помощь в украинских больницах.

"Благодаря поддержке первой леди Франции и Министерству здравоохранения Франции украинские дети, нуждающиеся в госпитализации и находящиеся в наиболее пострадавших от агрессии городах, теперь продолжат лечение во Франции", — рассказала Зеленская.

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