Во время контрнаступления на Изюмском направлении Нацгвардейцы взяли в плен 15 россиян (видео)

Во время контрнаступления на Изюмском направлении военные Нацгвардии захватили в плен 15 российских военнослужащих, среди которых двое майоров.

В Нацгвардии обнародовали видео сражения и захват врагов.

"При контрнаступлении на Изюмском направлении военнослужащие Национальной гвардии Украины "демилитаризовали" и взяли в плен 15 военных РФ, среди которых 2 майора", — говорится в сообщении.

Напомним, из освобожденных районов Харьковской области эвакуируют людей. Власти региона вывозят людей в более безопасные места из-за постоянных обстрелов российских оккупантов.

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