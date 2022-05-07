Во время контрнаступления в Харьковской области военные уничтожили танк РФ, который они окрестили "лучшим в мире"

Во время контрнаступления в Харьковской области военные уничтожили танк РФ, который они окрестили "лучшим в мире"

Украинские войска перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях и сообщают об освобождении пяти населенных пунктов Харьковщины.

Украинские военные контратакуют, поскольку российские оккупанты попытались отбить Старый Салтов — небольшой поселок, долгое время находившийся в оккупации, говорится в ТСН.

Российские орки рвутся в Старый Салтов – живописное село под Харьковом, недавно освобожденное украинскими военными. Бьют неизбирательно, по частным домам, чтобы создать панику и хаос. Местные прячутся по погребам.

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Некоторые отчаянные под огнем бегут из деревни. Этим и хотел воспользоваться враг, чтобы войти в деревню, но наступательные планы рашистов ВСУ, как говорится, умножили на ноль. Военные подбили российский танк, а еще БМП и МТЛБ, наступление не удалось. Кроме того эксперты говорят, что это не просто танк, а новейший российский Т-90М «Прорыв». Поступил на вооружение в 2020 году. По версии россиян самый лучший танк мира. По версии украинцев – неплохо горит. Впервые в истории уничтожен украинской армией под Харьковом – отправлен вдогонку за «русским кораблем». Подкопченный украинцами металлолом стоит от двух с половиной миллионов долларов. «Там разные ребята. И по-разному они убегают. Но все они убегают. Документы, оружие покидали, убегали", — рассказывают военные.

Попытку врага захватить Старый Салтов наши военные успешно превратили в украинское контрнаступление. Тяжелой технике приходится маневрировать в сложном рельефе, и, кажется, здесь сама земля за нас.

Несмотря на смертельную опасность, украинцы идут в бой с казачьей бравурой. Иностранные эксперты считают, что на этом участке фронта есть потенциал отбросить врага к границе, но украинцам не нужно экспертной оценки – достаточно посмотреть в глаза бойцов.

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