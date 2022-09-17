Во время контрнаступления ВСУ маневрируют в трех районах Херсонщины — ISW

Военные аналитики отмечают, что сообщения об обстреле российскими войсками Новопетровки свидетельствуют о том, что украинские подразделения заняли этот населенный пункт.

Во время контрнаступления на юге Украины ВСУ совершают наземные маневры в трех районах Херсонской области.

Об этом сообщает в отчете за 16 сентября Институт изучения войны (ISW).

Опираясь на информацию Генерального штаба ВСУ о том, что россияне обстреляли украинские позиции в Правдино (к северо-западу от Херсона), аналитики предположили, что украинские силы, вероятно, по крайней мере вошли в этот населенный пункт.

"Изображения, обнародованные пророссийскими Telegram-каналами, подтвердили, что войска РФ отразили штурм украинской морской пехоты в районе Андреевки (близ украинского плацдарма через реку Ингулец)", — подчеркнули в отчете.

В ISW также отметили, что ВСУ продолжают перебрасывать личный состав и технику в районы Андреевки и Белогорки.

"Генштаб Украины указывает, что россияне обстреляли Новопетровку (южнее Кривого Рога), что свидетельствует о том, что украинские войска вошли в населенный пункт, несмотря на предварительные заявления РФ об отражении атак", — говорится в отчете.

Военные аналитики определили "три зоны кинетической активности" ВСУ:

северо-западнее Херсона;

вблизи украинского плацдарма через реку Ингулец;

к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей, к западу от Высокополья.

Напомним, что местные жители Херсонской области отказываются обеспечивать оккупантов продовольствием даже под принуждением.

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