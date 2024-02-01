Во время крайнего обмена пленными не было ни одного "азовца", оборонявших Мариуполь — "Редис"

В российском плену продолжают оставаться более 900 "азовцев", державших оборону Мариуполя.
Во время вчерашнего обмена военнопленными домой вернулись двое бойцов 12-й бригады "Азов" НГУ, однако в списке не было "азовцев", оборонявших Мариуполь.
Об этом сообщил командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины Денис Прокопенко с позывным "Рэдисом".
"Искренне поздравляю с увольнением из вражеской неволи двух бойцов 12-й бригады "Азова" НГУ, которые после расширения подразделения "Азов" из полка в бригаду, стали частью нашей военной семьи. Однако мою радость за их возвращение омрачает, что родные бойцов, которые держали оборону Мариуполя в составе полка "Азов", снова не увидят в списках имена своих близких", — написал он.
Прокопенко отметил, что за все обмены с самого начала полномасштабного вторжения в списках всего несколько раз у них появлялись имена "азовцев".
По его словам, в российском плену продолжают оставаться более 900 "азовцев", державших оборону Мариуполя.
Напомним, 31 января Украина и РФ провели масштабный обмен военнопленными. Домой вернулись 207 защитников.
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