Во время масштабной атаки дронов на Россию загорелась нефтебаза в Воронежской области: видео

Нефтебазу в городе Лиски поразило по меньшей мере три беспилотника.
Вечером в среду, 15 января, во время масштабной атаки беспилотников на стратегические объекты на территории Российской Федерации загорелась нефтебаза в Воронежской области.
Видео с места пожара публикуют в местных Telegram-каналах.
По свидетельству очевидцев, нефтебазу в городе Лиски поразило по меньшей мере три беспилотника.
На опубликованных кадрах виден мощный пожар, зарево которого наблюдают на большом расстоянии от места попадания.
Местные власти уверяют, что люди в результате атаки дронов не пострадали. Пожар пытаются потушить спасатели МЧС.
Кроме Воронежской области беспилотники были зафиксированы в Орловской, Белгородской и Ростовской областях государства-агрессора.
Сообщается, что российские власти временно прекратили движение по Керченскому мосту, соединяющему РФ с территорией временно оккупированного Крыма.
Напомним, в ночь на 14 января в России беспилотники атаковали объекты в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске, Туле. В частности, был поражен завод "Оргсинтез", являющийся стратегическим объектом.
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