Во время масштабной атаки дронов на Россию загорелась нефтебаза в Воронежской области: видео

Нефтебазу в городе Лиски поразило по меньшей мере три беспилотника.

Вечером в среду, 15 января, во время масштабной атаки беспилотников на стратегические объекты на территории Российской Федерации загорелась нефтебаза в Воронежской области.

Видео с места пожара публикуют в местных Telegram-каналах.

По свидетельству очевидцев, нефтебазу в городе Лиски поразило по меньшей мере три беспилотника.

На опубликованных кадрах виден мощный пожар, зарево которого наблюдают на большом расстоянии от места попадания.

Дроны атаковали нефтебазу в Воронежской области

Местные власти уверяют, что люди в результате атаки дронов не пострадали. Пожар пытаются потушить спасатели МЧС.

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Кроме Воронежской области беспилотники были зафиксированы в Орловской, Белгородской и Ростовской областях государства-агрессора.

Сообщается, что российские власти временно прекратили движение по Керченскому мосту, соединяющему РФ с территорией временно оккупированного Крыма.

Напомним, в ночь на 14 января в России беспилотники атаковали объекты в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске, Туле. В частности, был поражен завод "Оргсинтез", являющийся стратегическим объектом.

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