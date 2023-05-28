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Во время массированной атаки экипаж артиллерийского катера ВМС сбил вражеский "шахед" над Киевским водохранилищем

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Во время массированной атаки экипаж артиллерийского катера ВМС сбил вражеский "шахед" над Киевским водохранилищем

Военно-Морские Силы уничтожили вражеский БПЛА 28 мая

Во время массированной атаки беспилотниками 28 мая Военно-Морские Силы уничтожили вражеский БПЛА.

Сегодня, 28 мая, в ходе очередной массированной атаки БПЛА один из артиллерийских катеров речной флотилии Военно-Морских Сил уничтожил вражескую цель над Киевским водохранилищем.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

"Сегодня, 28 мая, во время ракетной опасности, один из артиллерийских катеров речной флотилии Военно-Морских Сил, в акватории Киевского водохранилища обнаружил БПЛА. Решительными и уверенными действиями личного состава артиллерийского катера Шахед-136 был уничтожен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавить, что Военно-Морские Силы вместе с собратьями продолжают защищать Украину от коварного врага.

Напомним, в ночь на 28 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в Киеве и центральных областях. Для удара Россия применила более полусотни иранских дронов Shahed-136/131. По информации КМВА, атака БпЛА осуществлялась в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов. Это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу. Есть жертва и потерпевшие.

Все, что известно о ночной тревоге в Украине и ее последствиях на утро 28 мая – читайте на сайте ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
241
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