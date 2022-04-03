Во время мирного митинга Каховке оккупанты открыли огонь по людям, в городе слышны взрывы гранат и автоматные очереди (видео)

Во время разгона мирной акции в Каховке кафиры ранили жителей города.

Жители Херсона и Каховки Херсонской области вышли на проукраинские митинги против оккупации российскими захватчиками. Во время акции протеста в Каховке россияне разогнали людей, открыв по ним огонь.

Об этом сообщила украинская омбудсменка Людмила Денисова.

В Херсоне люди пришли к памятнику Шевченко с украинской символикой и плакатами с надписями "Херсон – это Украина!". Они скандируют: "Слава Украине! Героям Слава!", "Слава нации! Смерть врагам!" и "Слава воинам ВСУ!". Оккупанты выстроили возле горожан военную технику.

Денисова сообщает, во время мирной акции в Каховке военные РФ открыли огонь по горожанам, которые вышли сказать "нет" захватчикам. В городе слышны взрывы гранат и автоматные очереди. По ее данным, задержаны и ранены.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", — написала она.

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