Во время мирного митинга Каховке оккупанты открыли огонь по людям, в городе слышны взрывы гранат и автоматные очереди (видео)

Во время разгона мирной акции в Каховке кафиры ранили жителей города.
Жители Херсона и Каховки Херсонской области вышли на проукраинские митинги против оккупации российскими захватчиками. Во время акции протеста в Каховке россияне разогнали людей, открыв по ним огонь.
Об этом сообщила украинская омбудсменка Людмила Денисова.
В Херсоне люди пришли к памятнику Шевченко с украинской символикой и плакатами с надписями "Херсон – это Украина!". Они скандируют: "Слава Украине! Героям Слава!", "Слава нации! Смерть врагам!" и "Слава воинам ВСУ!". Оккупанты выстроили возле горожан военную технику.
Денисова сообщает, во время мирной акции в Каховке военные РФ открыли огонь по горожанам, которые вышли сказать "нет" захватчикам. В городе слышны взрывы гранат и автоматные очереди. По ее данным, задержаны и ранены.
"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", — написала она.
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