Во время наступления оккупантов из Беларуси первыми под прицел попали села Житомирщины: улицы теперь в руинах

Во время наступления оккупантов из Беларуси первыми под прицел попали села Житомирщины: улицы теперь в руинах

Первыми в прицел оккупантов, двигавшихся из Беларуси, попали житомирские села в Народицком районе, их бомбила авиация оккупантов, просто уничтожали гражданские помещения вместе с селянами.

Россияне бросали бомбы даже на церкви, сжигая памятники архитектуры с иконами и утварью, говорится в ТСН.

«Пусть Путин на куски развалится, как мой дом. Вот так ударило, я как раз прилегла», — говорит баба Валя, которая копошится в руинах своего дома.

Что это было - «Грады» или снаряды - ей уже никто не скажет. Саперы уехали, а она еще из комнат выносит куски железа из того, что осталось от дома, который строила вместе со своим мужем. В нем прожила всю жизнь – здесь родила и воспитала троих детей, а теперь семейного гнездышка не имеет. Дом не пригоден к жизни.

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Дому соседки бабы Любы тоже досталось, ждать, пока зальет дом, она не стала, за отложенную пенсию немного подлатала крышу. "Шифер купила за свои. Никого не нанимала — дети приехали, работы нет, так я и заплатила", — рассказывает женщина.

В селе Раковичи артиллерийским обстрелом снесло целую улицу, и таких сел вокруг десятки. Есть дома, полностью разбитые, есть без крыш или в дырах. Но целых нет. Почему именно их село бомбили рашисты, люди и не подозревают.

Церковь Покрова устояла во время Второй мировой, хотя было попадание немецкой бомбы, но не устояла во время бомбежки россиянами. Памятник архитектуры XIX века был, пока снаряд не попал в святыню. Эта церковь была одной на несколько сел, и здесь всегда было людно, хоть и Московский патриархат, особенно на Рождество и Пасху. Нынешнюю Пасху святыня не пережила. Из огня люди пытались спасти хотя бы иконы.

От попадания и взрывной волны побило стены, купола и иконы, снесло дом священника. Из трех крестов два устояли, так и висят, наклонившись в сторону Беларуси, откуда и прилетели самолеты оккупантов.

Житомирское полесье приходит в себя от оккупации и бомбардировок. Медленно жизнь возвращается в разбитые села и сгоревшие дома.

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