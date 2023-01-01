Во время ночной атаки американские дипломаты в Украине выбрали любимую фразу года

Голосование сотрудники посольства США провели в подвале во время ударов РФ по Киеву в новогоднюю ночь на 1 января.

Американские дипломаты заявили, что их любимой цитатой 2022 стало обращение украинского Героя с острова Змеиный к оккупантам: "Русский военный корабль…".

Киев в новогоднюю ночь оказался под обстрелами дронов-камикадзе. В столице воздушная тревога продолжалась более четырех часов. Несмотря на ситуацию, американские дипломаты нашли повод для хорошего настроения и шуток.

В своем Twitter потролили россиян.

"Дипломаты посольства США в Киеве вместе в подвале посреди ночи во время жестоких нападений России на Украину провели опрос по поводу нашей любимой цитаты 2022 года. Победила фраза (очевидно, неудивительно): "Русский военный корабль…", – говорится в сообщении посольства.

Напомним, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил в Telegram, что россияне запустили по региону почти 30 дронов-камикадзе, нацелившись на энергетическую инфраструктуру. В результате атаки оккупантам удалось повредить один из инфраструктурных объектов, по предварительной информации, пострадавших нет. ПВО Киевской области уничтожило большинство БПЛА, на местах их падения всю ночь работали экстренные службы.

Как отчитались ВВС Украины, 31 и 1 января система ПВО Украины уничтожила 45 дронов камикадзе, запущенных россиянами. 32 из них были сбиты непосредственно в новогоднюю ночь.

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