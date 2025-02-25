Во время ночной атаки по Украине враг запустил 7 ракет и 213 БпЛА: подробности от Воздушных сил

Россия атаковала Украину в ночь на 25 февраля с применением семи крылатых ракет и 213 беспилотников разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 25 февраля враг атаковал Украину 213 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск. Россияне также нанесли удар семью крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

На утро известно, что Силы обороны Украины сбили шесть крылатых ракет Х-101, 133 "Шахеда" и беспилотники других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях.

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Еще 79 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Киевщина и Житомирщина.

К слову, из-за российской атаки по Украине Польша поднимала в небо военную авиацию.