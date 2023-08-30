Во время ночной атаки РФ в Черкасской области работала ПВО: детали

Тревога в области продолжалась более пяти часов.
Ночью 30 августа в Черкасской области силы ПВО сбили российскую ракету, которую оккупанты выпустили по региону. Прошло без жертв и разрушений.
Об этом сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"С полуночи до утра Черкасщина была на тревоге и с постоянной угрозой ракетных обстрелов. Впрочем, под надежной защитой наших защитников. Силами ПВО над областью была сбита российская ракета", — говорится в сообщении.
По словам Табурца, люди не пострадали. Также на территории области разрушений нет.
Тревога в Черкасской области продолжалась более пяти часов — с 00:27 до 05:33. Воздушные силы сообщали о ракетной опасности. Местные власти – о работе ПВО.
Как сообщалось, ночью оккупанты атаковали Украину беспилотниками и ракетами. В частности, россияне ударили дронами по Житомирщине. Атакован один из объектов инфраструктуры. Обошлось без жертв и пострадавших.